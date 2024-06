Ufficiale Il closing è andato buon fine. L'ex Cesena Robert Lewis entra nella Vigor Senigallia

"Il “closing” è andato buon fine, la società FC Vigor Senigallia dà il benvenuto ufficiale all’Avvocato Robert Lewis.

Tutti i dettagli dell’operazione, la cui definizione è terminata ieri in tarda serata, verranno descritti attraverso una apposita conferenza stampa che si terrà nella seconda metà di giugno, alla presenza dello stesso Lewis, del presidente Franco Federiconi e di tutti i soci del club. Il giorno, l’orario e il luogo dell’appuntamento verranno stabiliti e annunciati nei prossimi giorni.

Una cosa è certa: inizia un nuovo corso, con la Vigor proiettata alla prossima stagione e al futuro. Per i tifosi, per la città, per tutto l’universo rossoblù": questo appena riportato, il comunicato con il quale il club marchigiano annuncia l'ingresso in società dell'ex Cesena.

Ricordiamo infatti che l'avvocato si era avvicinato al calcio nel dicembre 2021, rilevando con Michael Aiello per la Jrl Investments Partners Llc il club romagnolo, per altro fresco di promozione in Serie B. Nella sodalizio bianconero Lewis era stato prima co-presidente, poi Ceo, ruolo nel quale è stata sostituito da Anthony Scotto dopo aver lasciato la società, anche a seguito di contrasti con la tifoseria.