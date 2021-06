Livorno, Presta: "Accordo per la cessione del 90% delle quote ad un imprenditore italo-svizzero"

Arrivano novità in merito al futuro del Livorno, storica società toscana da poco retrocessa in Serie D. A darle è Guido Presta, vicepresidente degli amaranto, dalle colonne de Il Tirreno: "La trattativa è conclusa, tra le parti c'è un accordo verbale, manca solo la firma. Si tratta di un imprenditore italo-svizzero, solido. Personalmente ho lavorato sottotraccia per chiudere l'operazione. Rileverà il 90% delle quote, il restante 10% lo prenderei io per dare continuità alla gestione. Con questa operazione Spinelli uscirebbe di scena in modo definitivo".