Livorno, stipendi (forse) pagati nei tempi: piccolo spiraglio di luce in fondo al tunnel?

Buone notizie in casa Livorno? Forse si. Stando infatti a quanto riferisce Il Tirreno - ed. Livorno, il club, atteso quest'oggi al pagamento del bimestre novembre-dicembre previsto dal regolamento federale, avrebbe completato la documentazione necessaria per provvedere al suddetto: decisivo il contributo dell'Ad Silvio Aimo e del vicepresidente Guido Presta, entrambi in società con il 17% delle quote. Con il loro intervento diretto, i due avrebbero permesso il raggiungimento della cifra necessaria (poco meno di 350mila euro), con Aldo Spinelli che invece avrebbe accelerato i tempi bancari.

Se fosse tutto confermato, il Livorno eviterebbe un'ulteriore penalizzazione in classifica.

Non solo, sembra anche che la società nei prossimi giorni provveda al pagamento degli stipendi dei dipendenti della sede.