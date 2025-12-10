Serie D, il punto dopo la 15ª giornata. Si cambia a Sora, mentre Treviso e Grosseto volano

Con il primo weekend di settembre, ha preso ufficialmente il via il campionato di Serie D 2025-2026, con i gironi che a partire da questo anno, a seguito della riduzione del numero di compagini partecipanti alla stagione, sono tutti composti da 18 squadre.

Di seguito il punto di metà settimana, quando sono ormai andate in archivio 15 giornate e mancano solo due turni per la fine del girone di andata:

GIRONE A

Un pareggio da non sottovalutare quello della capolista Vado, che potrebbe cambiare in negativo le sorti del club: per uno 0-0 sul campo della Cairese, è arrivata la netta vittoria del Ligorna sulla Biellese, che ha portato i biancazzurri a -1 dal primo posto: situazione che è costata la panchina a mister Giorgio Roselli, rimpiazzato da Marco Sesia (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE B

Tante le ambizioni di un Pavia che di fatto non sta riuscendo più a rialzarsi, in un raggruppamento dove invece la Folgore Caratese sta facendo la voce grossa, anche se Brusaporto e Chievo Verona non vogliono mollare. Il passo falso dei veneti contro la Castellanzese, però, potrebbe negativamente pesare in questo primo rush finale. Intanto, torna in zona playoff il Milan Futuro. Sul versante panchine, la Vogherese ha comunicato di aver preso atto delle dimissioni volontarie di mister Andrea Cavaliere, per motivi strettamente personali. (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE C

Il Cjarlins Muzane prova a tenere il passo, ma gli otto punti di vantaggio che il Treviso si è creato non sono di poco conto: la distanza inizia a essere notevole, soprattutto poi perché la capolista ha saputo reagire in immediato alla sconfitta nel turno precedente (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE D

Proprio quando sembrava tutto chiuso, ecco che la Pistoiese perde terreno in vetta, scivolando al terzo posto. In tre punti, però, son racchiuse ben cinque squadre, che oscillano tra la promozione diretta e i playoff. Notte sempre più fonda, invece, per il Tuttocuoio che tanto aveva ben fatto lo scorso anno: ancora quattro i punti dei neroverdi (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE E

Per il Siena che voleva brillare, al momento attuale non si parla neppure di playoff, men che meno di vetta, distante ben 17 punti: i sogni di gloria possono forse essere lasciati maggiormente alla capolista Grosseto, che Tau Altopascio e Seravezza Pozzi provano a tallonare. Da segnalare un Prato sempre più in rampa di lancio (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE F

Il big match tra L'Aquila e l'Ostiamare, vinto nettamente dagli abruzzesi, riapre i giochi di questo raggruppamento, con il Teramo spettatore interessato per la vetta della graduatoria; rimane in corsa anche l'Ancona. Fatica invece a rialzarsi il Sora, che ha esonerato mister Domenico Giacomarro e affidato temporaneamente la squadra al tecnico della Juniores Gaudenzio Montemitoli (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE G

Nonostante le mille difficoltà societarie, l'Olbia riesce intanto a portarsi fuori dalla zona playout e a rinforzare la rosa: il futuro rimane ancora da scrivere, ma piccoli segnali si stanno forse avendo (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE H

La sconfitta contro il Martina Franca ha pesato come un macigno per il Città di Fasano, che ha comunicato l'esonero del tecnico Luigi Agnelli e del suo vice Vittorio Triarico specificando di aver ritenuto "che questo sia il momento di intraprendere una nuova direzione per perseguire con determinazione gli obiettivi stagionali preposti; al suo posto è arrivato l'esperto Pasquale Padalino che torna dopo oltre 10 anni in Serie D. Intanto, la Paganese si porta in vetta (CLICCA QUI per la classifica).