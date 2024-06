Ufficiale Scompare il Real Casalnuovo di Reginaldo. Ha ceduto il titolo sportivo alla Puteolana

Scompare dal panorama calcistico il Real Casalnuovo, o meglio, la formazione campana che ha visto nell'ultimo anno la militanza di un bomber del calibro di Reginaldo, si trasforma: ha infatti ceduto il titolo sportivo alla Puteolana, club militante in Eccellenza, che festeggia però il ritorno in quarta serie. Ed è proprio questo club, attraverso una nota ufficiale, a comunicarlo:

"L'Asd Puteolana 1902 comunica alla tifoseria di aver trovato l'accordo con il Real Casalnuovo per il passaggio del titolo sportivo a Pozzuoli e quindi rende noto che i Diavoli nella stagione sportiva 2024/25 disputeranno il campionato di Serie D. Maggiori dettagli saranno forniti nei prossimi giorni".

Hanno poi fatto seguito le dichiarazioni del Presidente Pietro di Costanzo: "Essere in Serie D quest'anno è per noi motivo di grande orgoglio, non posso che ringraziare la dirigenza del Real Casalnuovo per la disponibilità mostrata nei nostri confronti per il passaggio del titolo a Pozzuoli. Da parte nostra c'è voglia di riscatto, siamo già a lavoro per il futuro. Da presidente devo dire grazie a Ciro Di Meglio che da oltre un anno è al fianco della nostra famiglia. Ora è tempo di lavorare, a testa bassa, per far si che Pozzuoli possa tornare a gioire. Il primo passo è stato fatto, e non vogliamo fermarci".

A fargli eco, il Presidente Onorario Ciro Di Meglio: "Fin dalla conclusione della stagione ci siamo adoperati per poter riportare Pozzuoli in Serie D. Io in primis ci ho sempre creduto e sono sicuro che insieme alla famiglia Di Costanzo possiamo arrivare sempre più in alto. Sappiamo che il percorso sarà lungo e non semplice, ma garantiamo, fin da oggi se ce ne fosse il dubbio, che daremo il massimo. Pozzuoli merita altri palcoscenici".