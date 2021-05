Serie D, il Monterosi batte il Latina e conquista la matematica promozione in Serie C

Dopo il Trento, un'altra squadra è matematicamente promossa in serie C. Si tratta del Monterosi, che con la vittoria di quest'oggi contro il Latina, è arrivata a quota 74 punti nel girone G di serie D, conquistando così la matematica promozione in serie C.