tmw Siena, si avvicina il ritorno di Guberti. Le parti stanno lavorando agli ultimi dettagli

Il Siena è in procinto di chiudere le trattative per un grande ritorno che porterà qualità ed esperienza alla squadra di Alberto Gilardino. Si tratta di Stefano Guberti, centrocampista offensivo classe '84 che in estate aveva lasciato la piazza toscana dopo tre stagioni per approdare al Latte Dolce. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazioni le parti starebbero limando in queste ore gli ultimi dettagli per riportare l'ex Roma e Sampdoria in bianconero.