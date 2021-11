ufficiale Abete è il Commissario Straordinario della Lega Nazionale Dilettanti

vedi letture

A seguito del commissariamento della Lega Nazionale Dilettanti, seguito alle dimissioni dell'ex presidente Cosimo Sibilia, la FIGC ha nominato l'ex numero uno della stessa federazione Giancarlo Abete Commissario Straordinario.

Di seguito, la nota:

"Si pubblica l’allegato Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 113/A del 16 Novembre 2021, inerente il provvedimento adottato in pari data dal Consiglio Federale in ordine alla dichiarazione di decadenza del Vice Presidente Vicario della L.N.D. e degli altri Vice Presidenti della L.N.D. e, per quanto possa occorrere, del Consiglio di Presidenza della L.N.D., nonché alla delibera concernente la nomina a Commissario Straordinario della L.N.D. del dott. Giancarlo Abete, coadiuvato dai Vice Commissari Sandro Morgana, Luigi Repace, Ermes Canciani e Giancarlo Gentile.