ufficiale Cjarlins Muzane, esonerato Parlato. Il presidente: "Scelta più difficile di sempre"

Dopo un anno finisce l'avventura di Carmine Parlato, ex fra le altre di Trento e Padova, alla guida del Cjarlins Muzane in Serie D. Il tecnico paga il pessimo avvio di stagione in cui ha conquistato appena una vittoria in undici gare di campionato. Questa la nota del club friulano:

"La SSD Cjarlins Muzane comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il tecnico Carmine Parlato, unitamente al preparatore atletico Alan Marin. Nel ringraziarli per il lavoro svolto, la Società augura ad entrambi le migliori fortune per il prosieguo delle rispettive carriere.

Vincenzo Zanutta, presidente del Cjarlins Muzane. «Sono distrutto, è l’esonero più difficile cui sono stato costretto nel mio percorso da presidente. L’abbiamo condiviso con il tecnico stesso, un allenatore che avevamo rincorso per anni e rappresenta davvero l’emblema del lavoro e della serietà nel ruolo. Mai a Carlino c’era stato un allenatore così dedito al lavoro. Si chiude un ciclo condiviso con un uomo vero, arrivato per portarci tra i professionisti, ma concluso con un cambio necessario per provare a cambiare il corso delle cose. A lui va il mio grazie e di tutta la società».

Nella giornata di domani sarà reso noto il nome del nuovo tecnico che dirigerà l’allenamento pomeridiano".