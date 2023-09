ufficiale Col Treviso in A 18 anni fa, ora la vita da mister. Cottafava approda al Vado

È con una nota ufficiale che il Vado, formazione del Girone A di Serie D, comunica che si è "svolta oggi pomeriggio, nella sala stampa dello stadio “Ferruccio Chittolina”, la presentazione di Marcello Cottafava, allenatore scelto dalla società rossoblù per guidare la prima squadra. Il nuovo mister del Vado, in passato sulle panchine delle formazioni Primavera di SPAL, Sampdoria e Torino, ha già diretto il suo primo allenamento al “Chittolina” e debutterà nel match casalingo in programma sabato prossimo contro la Fezzanese".

Per l'ex difensore, in Serie A con il Treviso nella stagione 2005-2006 e con alle spalle tanta Serie B, è la prima esperienza alla guida di una prima squadra.