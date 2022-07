ufficiale Il Cascina diventa ASD Mobilieri Ponsacco. Confermato Bozzi in panchina

Nuova stagione in Serie D per il Cascina, che cambia però denominazione: il club, infatti, ha comunicato ufficialmente "che la procedura avviata per ottenere il cambio di sede legale presso il Comune di Ponsacco ed il cambio di denominazione sociale in ASD MOBILIERI PONSACCO è stata accolta dalla FIGC".

Non senza polemica, il club lascia quindi anche lo stadio "Redini", sottolineando, nella nota diramata, che "il progetto di riqualificazione dell’area sportiva Stadio Redini e Spazzavento, condotto insieme ad Atletico Cascina, è tristemente arenato negli uffici comunali. Non c’è possibilità di investire in lavori di ristrutturazione e sviluppo degli impianti calcistici per difficoltà burocratiche che l’amministrazione non riesce a superare, quando tuttavia l’area Spazzavento ha visto nascere un progetto che ci ha totalmente esclusi".

Confermato, però, anche per la prossima stagione, mister Francesco Bozzi, che si avvarrà della collaborazione di Cristiano Veracini come tecnico in seconda, Salvatore Busio (preparatore atletico) e Cristian Malvolti (preparatore dei portieri).