ufficiale La Fermana attende il ripescaggio. Intanto ufficializza Protti in panchina

Si aspetta solo l'ufficialità, ma per la Fermana - nonostante la retrocessione della passata stagione - dovrebbe essere Serie C: il club marchigiano, infatti, sarà ripescato in terza serie.

In attesa di ciò, viene reso noto l'allenatore, che sarà Stefano Protti.

Ecco il comunicato:

"La Fermana comunica ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Stefano Protti. Il tecnico romagnolo torna a Fermo dopo l'esperienza da calciatore ad inizi degli anni novanta, protagonista della cavalcata verso la Serie C1. Nella sua esperienza da allenatore ha guidato a lungo la Sammaurese in Serie D collezionando ottimi piazzamenti e lavorando a lungo con gruppi giovani e di prospettiva.

Domani mattina dirigerà il primo allenamento della stagione 2022-2023 al Bruno Recchioni che sarà teatro appunto della preparazione.

Benvenuto, anzi Bentornato Stefano!".