...con Aurelio Andreazzoli

“Napoli, per Gattuso assenze pesanti. Juve, a Pirlo serviva tempo. Destro sta tornando il giocatore che era. Empoli, torna in Serie A. Io e le chiamate dalla B...”

Napoli in difficoltà, Gattuso in bilico. “Gattuso spesso non ha avuto il gruppo al completo. Qualsiasi altra squadra, come l’Inter senza Lukaku e Lautaro o il Milan senza Ibra, potrebbe avere problemi quando ci sono delle defezioni”, dice a TuttoMercatoWeb Aurelio Andreazzoli.

La prossima sfida del Napoli sarà contro la Juve.

“Difficile per entrambe. Sia il Napoli che la Juve sono forti, i bianconeri hanno dalla loro il morale e il momento favorevole perché vengono da una serie di vittorie; mentre gli azzurri non vivono un bel periodo. Però il bello del calcio è proprio questo: ogni partita è un’occasione per tirarsi fuori dalle difficoltà”.

La Juve dopo un primo periodo sottotono ha ripreso a marciare.

“Pirlo aveva bisogno di ambientarsi. Mi sembra che i risultati gli sorridano. Il gruppo sta facendo un grande lavoro ed è entrato pienamente nella corsa Scudetto oltre ad essere in finale di Coppa Italia”.

Chi vincerà lo Scudetto?

“Dipende dagli scontri diretti e da varie situazioni. La continuità inciderà molto”.

Al Genoa Destro è rinato.

“Più che altro bisognerebbe chiedersi il perché della pausa. Le sue potenzialità sono quelle che sta dimostrando ancora una volta. Sta tornando il giocatore che aveva dimostrato di essere. Poi per gli attaccanti è molto importante il momento e anche un po’ di fortuna. È una catena che si innesca. E quando segni poi ci credi di più, merito anche dell’ambiente”.

Con Ballardini il Genoa ha svoltato.

“È bravo. Negli ultimi anni quell’ambiente aveva dimostrato di avere delle difficoltà, Ballardini sta facendo bene. Ognuno in queste situazioni esprime il meglio di se, a volte scatta la scintilla e altre volte no perché magari i risultati non arrivano subito”.

Mister e il suo ex Empoli tornerà in Serie A?

“Indubbiamente il girone d’andata ha espresso che la squadra è forte. L’ambiente è abituato a fare imprese e non si fa disturbare. Sanno ciò che vogliono, presidente e direttore sono abituati e l’allenatore ha dimostrato grandi capacità di adattamento. Credo e spero che tutto vada per il verso giusto”

È stato accostato a Brescia, Cremonese e tante altre panchine. Tornerà in pista, mister?

“È tutto vero. Ma devono esserci delle concomitanze che non ci sono state”.