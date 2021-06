…con Danilo Caravello

“Gattuso-Fiorentina matrimonio forzato. Mercato frizzante. Pigliacelli super in Romania. Barillà vuole tornare in A con il Monza. Gatto può rinnovare a Como. E l’Italia…”

“L’addio di Gattuso? La sensazione che ho avuto da sempre era che quello con la Fiorentina fosse un matrimonio forzato. Alla prima diversità di vedute le parti non si sono più trovate. Non c’era massima convinzione da entrambi i lati. Evidentemente gli intendimenti erano diversi”. Così a Tuttomercatoweb l’operatore di mercato Danilo Caravello.

Chi sostituirà Gattuso?

“Non è facile. Non ci sono molti profili. C’è chi ha rinnovato il proprio impegno come Italiano, Zanetti e Dionisi. E poi Firenze richiede un allenatore di un certo tipo che vada a migliorare la classifica di quest’anno. Non so se un profilo giovane sia la scelta più giusta. Mentre Rudi Garcia mi sembra la soluzione migliore”.

A che mercato andiamo incontro?

“Sarà più movimentato. Stiamo uscendo dalla pandemia, si va verso una normalità. Assisteremo ad un mercato dinamico. Niente follie ma sarà comunque un bel calciomercato”.

Sarà il mercato di Pigliacelli?

“Mirko da tre anni è in Romania e quest’anno come tre anni fa è stato eletto miglior portiere della Serie A rumena. Parliamo di un portiere di caratura internazionale. Ha più di cento partite in A e ha stabilito un record: è il portiere straniero con più presenze consecutive. Ha esperienza. Mi aspetto richieste ed interessamenti. Poi bisognerà parlare con il Craiova”.

Manconi?

“Jacopo ha fatto diciotto gol ed è stato il capocannoniere del Girone A. Ha fatto benissimo. Sicuramente ha dimostrato di essere un giocatore di categoria superiore. Mi aspetto un mercato frizzante”.

Massimiliano Gatto?

“Ha fatto numerosi assist e gol. Stiamo discutendo del prolungamento con il Como”.

Barillà?

“Purtroppo a Monza non è finita bene. Abbiamo un contratto e vogliamo portare a termine quello che ci siamo prefissati quando abbiamo firmato per il Monza”.

La Nazionale di Mancini: che squadra è?

“Dopo un anno e mezzo tribolato a livello di vita vedere questo spirito di appartenenza e questa squadra frizzante è un bel biglietto. La gente si sta riavvicinando. Sei gol senza subirne sono un bel bottino. La Nazionale può arrivare tra le prime quattro”.