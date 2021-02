...con Gianluca Sansone

“Bologna-Sassuolo? Entrambe le squadre hanno calciatori interessanti ma giovani, per questo non riescono ad essere continue in ogni occasione”. Così a Tuttomercatoweb il doppio ex di Bologna e Sassuolo, Gianluca Sansone, oggi attaccante del Casarano.

E stasera per chi tifa?

“Ho avuto un forte legame con entrambe le piazze. Mi sono sentito a casa. Sono due ambienti molto professionali, ho visto sia da una parte che dall’altra grande professionalità. Non puoi non star bene in una delle due squadre”.

A Bologna si chiede di alzare l’asticella.

“Bologna è una piazza importante, normale essere esigenti. Il mister non le manda mai a dire, pretende tanto dalla propria squadra e da tutto l’ambiente: non si nasconde”.

E il Sassuolo?

“Si era fatto male Caputo nel momento migliore. Poi ci sono giovani forti e quindi come detto possono capitare dei momenti un po’ discontinui. Entrambi gli allenatori però stanno facendo bene”.

E lei che ci fa in Serie D?

“Tante squadre con cui ho avuto contatti avevano progetti campati in aria. La situazione economica generale non è il massimo. Ho accettato la sfida in D l’anno scorso al Cerignola e ora a Casarano, ho trentaquattro anni e preferisco far parte di un progetto serio piuttosto che di una C tanto per”.

L’anno scorso poteva andare al Palermo.

“Avevamo parlato, poi Sagramola (amministratore delegato del Palermo, ndr) ha rilasciato delle dichiarazioni che non mi sono piaciute, se devo lavorare con persone che hanno scarsa considerazione di me preferisco non farlo. Io guardo avanti e se guardare avanti vuol dire dare il massimo in Serie D lo faccio”.

La rivedremo tra i professionisti?

“Siamo primi, le cose stanno andando bene. La società è forte, vuole tornare tra i professionisti. I presupposti sono giusti”.