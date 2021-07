…con Joao Santos

Appuntamento con la storia. L’Italia all’esame più difficile, questa sera contro l’Inghilterra. In palio l’Europeo. “Jorginho ha vinto la Coppa Italia e una Champions League, manca giusto l’Europeo”, dice a TuttoMercatoWeb Joao Santos, agente del centrocampista del Chelsea e pilastro della squadra di Mancini.

Quel rigore, l’altra volta…

“Ha grande fiducia nei suoi mezzi. Si allena ogni giorno, fa questo movimento da tanti anni. Speriamo che contro l’Inghilterra non servano i rigori…”.

Che aria tira da ciò che ha percepito parlando con il suo assistito?

“Ci credono tutti. È la partita della vita. C’è la possibilità di fare qualcosa di importante”.

Per Mancini e Tuchel è un giocatore fondamentale.

“Quando un allenatore ha bisogno di un giocatore con determinate caratteristiche lo fa giocare, altrimenti no. A Lampard non serviva un calciatore con le caratteristiche di Jorginho. A Tuchel invece si. Come nel caso di Ventura: lui forse non aveva bisogno di un giocatore come Jorginho. Mentre Mancini si”.

L’umore in Inghilterra?

“Non alzano un trofeo da cinquantacinque anni. La stanno vivendo con tensione. L’80% degli inglesi non ha visto alzare un trofeo alla propria Nazionale”.

Se le chiedessi un pronostico, qualsiasi risposta potrebbe rivelarsi sbagliata…

“L’Italia ha giocatori importantissimi. I ragazzi sono motivati. C’è grande concentrazione”.

E dopo l’Europeo quale futuro per Jorginho?

“Rimarrà al Chelsea”.