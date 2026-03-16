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16 marzo 2010, Eto'o brucia Turnbull e l'Inter elimina Ancelotti: 1-0 al Chelsea

16 marzo 2010, Eto'o brucia Turnbull e l'Inter elimina Ancelotti: 1-0 al ChelseaTUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Andrea Losapio
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Andrea Losapio

Il 16 marzo del 2010, allo Stamford Bridge di Londra, inizia a prendere forma il sogno di José Mourinho. L'Inter ha di fronte il Chelsea di Carlo Ancelotti, una delle candidate alla vittoria della competizione, sconfitto due a uno all'andata e pienamente in corsa per l'accesso ai quarti di finale: basterebbe solo un gol, senza subirne, per cristallizzare il passaggio del turno. A San Siro c'erano state polemiche, da parte degli inglesi, per un fallo di Samuel su Kalou che poteva essere sanzionato con rigore e cartellino rosso.

Al ritorno la prova di maturità è eccellente. Complice anche qualche botta di fortuna, ecco che Samuel Eto'o scatta sul filo del fuorigioco e di fronte a Turnbull - Cech è indisponibile - lo brucia con un esterno destro d'autore. L'inizio della cavalcata nerazzurra fino a Madrid, a maggio, quando Javier Zanetti alzerà la coppa.

Chelsea
Ross Turnbull; Branislav Ivanović, John Terry, Alex Rodrigo Dias da Costa, Yuri Zhirkov; Michael Ballack (62' Joe Cole), John Obi Mikel, Frank Lampard; Nicolas Anelka, Didier Drogba, Florent Malouda (74' st Salomon Kalou).
A disposizione: Rhys Taylor, Ricardo Carvalho, Juliano Belletti, Daniel Sturridge, Jeffrey Bruma.
Allenatore: Carlo Ancelotti

Inter
Júlio César; Maicon, Lúcio, Walter Samuel, Javier Zanetti; Esteban Cambiasso, Thiago Motta (92' Marco Materazzi); Wesley Sneijder (85' st McDonald Mariga); Goran Pandev (75'' st Dejan Stanković), Diego Milito, Samuel Eto'o.
A disposizione: Francesco Toldo, Iván Córdoba, Davide Santon, Ricardo Quaresma.
Allenatore: José Mourinho

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