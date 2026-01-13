Maiorca, Muriqi vuole fare la storia: 9 reti per raggiungere Eto'o tra i bomber del club

Con la rete messa a segno domenica scorsa contro il Rayo Vallecano, Vedat Muriqi ha raggiunto quota 45 gol in Liga con la maglia del Maiorca, diventando il secondo miglior marcatore della storia del club. Un traguardo che lo colloca alla pari con Juan Arango e lo proietta verso un obiettivo ancora più ambizioso: superare Samuel Eto’o, primatista assoluto con 54 reti.

La sfida è lanciata, anche se non semplice. Al centravanti kosovaro mancano nove gol per agganciare l’ex attaccante camerunese e dieci per diventare il miglior bomber di sempre del Mallorca in campionato. Un’impresa possibile, ma che richiederà continuità e una seconda parte di stagione di alto livello. Finora Muriqi ha già realizzato 11 gol, il suo secondo miglior bottino da quando è arrivato. Il suo record personale è di 15 gol e questo è un dato indicativo: mantenendo lo stesso ritmo, potrebbe avvicinarsi sensibilmente alla leggenda africana.

Analizzando la distribuzione delle sue reti, emergono alcune vittime preferite: Rayo Vallecano (7 gol) ed Espanyol (5). Seguono Atletico Madrid, Real Madrid, Girona e Osasuna, punite tre volte ciascuna. Due reti sono arrivate contro Cadice, Betis, Elche, Valencia, Villarreal, Valladolid, Barcellona, Getafe e Las Palmas, mentre Alavés, Celta e Siviglia hanno subito un gol.

Muriqi non è ancora riuscito a segnare contro Athletic Club - prossimo avversario del Maiorca - Real Sociedad, Levante e Oviedo. Dal punto di vista tecnico, spiccano soprattutto i gol di testa e su calcio di rigore, con una netta prevalenza di reti realizzate con il sinistro e solo tre con il piede destro. Un repertorio che racconta bene l’identità di un attaccante sempre più centrale nella storia del club.