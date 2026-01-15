Stangata per Eto'o: il presidente della Federcalcio camerunese squalificato e multato

Stangata per il presidente della Federcalcio camerunese, Samuel Eto'o, a seguito degli incidenti avvenuti durante la sfida fra Marocco e Camerun, valida per i quarti di finale di Coppa d'Africa.

La partita, vinta dal Marocco lo scorso 9 gennaio per 2-0, ha portato alla reazione furiosa di Eto'o che nell'occasione perse la pazienza esprimendo il suo disappunto nei confronti dell'omologo marocchino, Fouzi Lekjaa e del presidente della CAF, Patrice Motsepe. Una situazione che non è degenerata grazie all'intervento di diversi spettatori per calmarlo.

Per questo motivo a Samuel Eto'o è stata communata una multa di 20mila dollari ed è stato sospeso per quattro partite. La Federcalcio camerunese ha replicato definendo la decisione "priva di qualsiasi giustificazione esplicita" ed è pronta a presentare ricorso.