Muriqi supera un record di Eto'o e ora punta Mbappé: obiettivo Pichichi per l'ex Lazio

Il Maiorca torna a respirare in Liga grazie a un successo fondamentale per 3-0 contro il Rayo Vallecano, trascinato ancora una volta dal suo uomo simbolo: Vedat Muriqi. L’attaccante kosovaro si è preso la scena firmando una doppietta nel primo tempo e indirizzando in maniera decisiva una partita cruciale nella corsa salvezza. La squadra guidata da Martin Demichelis conquista così tre punti pesantissimi, che le permettono di uscire dalla zona retrocessione e salire a quota 34 in classifica, centrando anche la seconda vittoria consecutiva.

Muriqi continua a vivere una stagione straordinaria, confermandosi uno dei bomber più efficaci del campionato spagnolo. Con i due gol segnati al Rayo, il centravanti sale a 21 reti in 31 presenze, numeri che lo proiettano al secondo posto nella classifica marcatori della Liga, alle spalle soltanto di Kylian Mbappé, attaccante del Real Madrid, fermo a quota 23.

L'ex Lazio sta vivendo un periodo d'oro: appena una settimana fa era già risultato decisivo segnando il gol del 2-1 nella prestigiosa vittoria proprio contro il Real Madrid e ieri ha superato il record di Samuel Eto'o come miglior marcatore del Maiorca in campionato (55 gol). Un rendimento continuo e determinante, che sta diventando la vera ancora di salvezza in questo finale di stagione.