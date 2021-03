19 marzo 2008, better than Best: CR7 batte il record del nordirlandse

Il 19 marzo 2008 Cristiano Ronaldo segna una doppietta nel successo del suo Manchester United contro il Bolton (2-0). Nell'occasione il portoghese, all'epoca 23enne, veste la fascia di capitano ma per lui è una notte speciale perché riesce a battere il record di un mostro sacro come George Best. CR7 diventa il più prolifico esterno d'attacco in una singola stagione: 33 reti contro le 32 del nordirlandese. Per la cronaca, Ronaldo migliorerà il suo record chiudendo la stagione con 42 reti, 4 marcature in meno del record assoluto per il club di Dennis Law nel 1963-64.