2 giugno 1962, la vergogna di Santiago: Italia sconfitta da Cile e arbitro

vedi letture

Il 2 giugno 1962 verrà ricordato nella storia del nostro calcio per "la battaglia di Santiago". Siamo ai Mondiali organizzati in Cile e l'Italia è inserita nello stesso girone dei padroni di casa. Le due squadre si affrontano alla seconda giornata, con gli azzurri costretti già a far punti dopo lo 0-0 con la Germania Ovest. La vigilia della sfida con i cileni però è fra le più tese. Questo l'antefatto: due giornalisti italiani, Antonio Ghirelli del Corriere della Sera e Corrado Pizzinelli de La Nazione vengono inviati in Cile alla vigilia del torneo e nel descrivere il Paese sudamericano usano parole molto dure, al punto dal definire il Cile un paese sottosviluppato, dove miseria, analfabetismo e prostituzione la fanno da padrona. Gli articoli provocarono indignazione da parte della popolazione cilena, tanto da invocare l'espulsione dei due giornalisti. Non bastasse, la presenza di alcuni oriundi argentini, Paese storicamente rivale al Cile, animò ancor di più gli animi. La partita fu da subito una caccia all'uomo facilitata dall'arbitraggio spudoratamente casalingo dell'inglese Ken Aston: Ferrini (nella foto) fu espulso dopo 7' per un fallo di reazione, mentre rimase impunito il cileno Leonel Sanchez che colpì con un pugno Humberto Maschio e successivamente Mario David. Quest'ultimo, al contrario, fu espulso per un fallo sullo stesso Sanchez. In nove contro undici l'Italia resiste fino a 17 minuti dalla fine, poi Ramirez al 74' e Toro all'88' regalarono al Cile una preziosa vittoria, che vale di fatto il passaggio ai quarti di finale. A nulla servirà all'Italia il successo nell'incontro successivo contro la Svizzera.