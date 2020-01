© foto di Federico De Luca

Il 22 gennaio 1997 Cesare Maldini debutta da ct sulla panchina della Nazionale. La partita era quella amichevole contro l'Irlanda del Nord, a Palermo. Il nuovo commissario tecnico succedeva ad Arrigo Sacchi e varò un nuovo modulo, il 3-5-2 . Dopo meno di dieci minuti Albertini pescò Zola che scartò il portiere e firmò da posizione defilata l'uno a zero. Poi nella ripresa ecco l'esordio di Fabio Cannavaro, quindi Zola lasciò il posto a Del Piero e proprio il talento juventino segnò a pochi minuti dal termine segnò la rete del due a zero su punizione. Maldini iniziava così la sua avventura in Nazionale con il piede giusto. Dopo aver guidato a lungo l'Under21 si apriva per lui un nuovo grande capitolo della sua carriera.