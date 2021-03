23 marzo 1980, scoppia lo scandalo del calcioscommesse

Il 23 marzo 1980 scoppia lo scandalo del calcioscommesse. Nel corso della 24esima giornata del campionato 1979/80 la magistratura decise di far effettuare una serie di arresti addirittura sui campi da gioco, negli immediati fine partita. 13 giocatori finirono in manette e le immagini furono riprese in diretta nel corso della trasmissione 90° minuto. Tutto ebbe inizio a seguito di una denuncia di Massimo Cruciani, commerciante, e Alvaro Trinca, ristoratore. Entrambi scommisero su alcune partite di Serie A combinate dopo essere stati indotti da alcuni giocatori della Lazio con i quali si erano messi in contatto. Tuttavia non tutti i risultati concordati si erano verificati, facendo perdere a Cruciani e Trinca somme ingenti (mesi più tardi tutti gli indagati vennero prosciolti poiché il fatto non sussisteva. Furono presi invece provvedimenti a livello calcistico).