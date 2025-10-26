26 ottobre 2005, Francesco Totti segna uno dei gol più belli. Pallonetto a Julio Cesar
Il 26 ottobre del 2005, a San Siro, l'Inter ospita la Roma in quella che sarebbe una sfida di alta classifica. E in effetti i nerazzurri arriveranno primi al termine dell'annata, i giallorossi secondi... Ma dopo una classifica riscritta da Calciopoli, con la Juventus in B, Milan e Lazio penalizzati, Fiorentina anche. Da una parte c'è Roberto Mancini, l'altra Luciano Spalletti.
Ed è ricordata come la sfida che porta a uno dei gol più belli di Francesco Totti con la maglia della Roma. Dribbling secco, progressione fino a venti metri dalla porta e, invece della classica botta, un pallonetto dolcissimo che scavalca Julio Cesar, un cucchiaio che rimane nella mente dei tifosi. Una rete talmente bella che vinse il trofeo Best Roma Goal degli ultimi 20 anni (nel 2020), sponsorizzato da Qatar Airways, come migliore rete - su 32 selezionate - con un sondaggio tra i tifosi giallorossi.
Inter-Roma 2-3
Marcatori: 12’ Montella, 30’ Totti, 47’ Totti, 67’ Adriano, 77’ Adriano
INTER
Julio Cesar; Cordoba, Samuel, Materazzi, Favalli (90’ Solari); Zé Maria (46’ Adriano), Veron, Cambiasso, Figo; Recoba (76’ Martins), J. Cruz.
Allenatore: Roberto Mancini
ROMA
Doni; Panucci, Kuffour, Chivu, Cufré; De Rossi, Perrotta; Mancini (78’ Dacourt), Totti, Taddei (84’ Mexes); Montella (60’ Nonda).
Allenatore: Luciano Spalletti
