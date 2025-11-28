Totti: "Con Spalletti torneremo su quanto è successo. Voglio sapere come sono andate le cose"

Francesco Totti é stato recentemente ospite di Legends Road, rubrica di DAZN in cui i campioni si raccontano durante un viaggio in macchina. Questo quanto quanto raccolto da VoceGialloRossa sull'amico De Rossi: "È teso, agitato. Ha questa voglia di esprimersi come allenatore. Gli è sempre piaciuto e lo ha fatto vedere. Credo che con il tempo riuscirà a far vedere le proprie qualità, i propri pensieri".

Su questo siete diversi. Tu non hai questo fuoco dentro che ti spinge a fare l'allenatore.

"Abbiamo caratteri diversi. Io sono abbastanza buono, timido, riservato mentre lui è più espansivo. È uno senza pensieri e se ti deve dire una cosa te la dice senza problemi. Io invece cerco di aspettare e di dirtela in un altro modo. Lui ha questo obiettivo io invece avrei difficoltà anche perché so che dall'altra parte ci sono 20 giocatori che quando ti si mettono contro è un problema".

Quante volte avete girato la pubblicità con Spalletti? "Quasi buona la prima". Com'è andata quella storia?

"Ci siamo riavvicinati tramite il Bambin Gesù quando siamo andati a trovare i bambini. Lì non ho potuto dire di no. Ho accantonato tutto quello che era successo tra di noi perché l'obiettivo di quella giornata era un altro. Non abbiamo mai parlato di quello che è successo ma sicuramente ci sarà occasione perché ci voglio tornare sopra. Voglio sapere come sono andate le cose".

C'è qualcosa che non ti quadra.

"Qualcosa è successo e a me è dispiaciuto anche per il rapporto che avevo con lui".

Come lo vedi alla Juventus?

"Non me lo aspettavo ma lo vedo bene. È un allenatore che può far bene".

Qual è la sua qualità più grande?

"Come mette in campo la squadra, come ti fa giocare in tranquillità e serenità. Sai trovare sempre la soluzione".

Chivu sta facendo molto bene all'Inter.

"È un ragazzo eccezionale. Quando è venuto a Roma ci frequentavamo spesso anche fuori dal campo. È umile, ha tanti valori. Trasmette serenità e tranquillità. Lui aveva già l'obiettivo di fare l'allenatore".

Fra un anno compirai 50 anni. Sei pronto?

"No, è pesante. Mi sembra quasi finito tutto, almeno mentalmente. Hai altre responsabilità, pensieri. Poi dopo i 50 anni sei in discesa. Il giro di boa lo hai fatto".

C'è un'altra città dove ti piacerebbe vivere?

"Madrid. Mi è sempre piaciuta".