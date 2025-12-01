Totti vede giallorosso: "Svilar miglior giocatore della scorsa A, Ranieri il tecnico"

Francesco Totti, ex capitano della Roma, ai microfoni di Sky Sport commenta il ko della Roma nella sfida di ieri contro il Napoli: "Nei tre scontri diretti non è andata benissimo, però è ad un punto dal primo posto e il campionato è lunghissimo. Non si è ancora vista la Roma di Gasperini, se siamo nelle prime tre e non è neanche la Roma che tutti aspettano, spero che tutti prendano la mentalità del mister. Ci sono squadre più attrezzate e più pronte, ci sono squadre più blasonate".

Hai sentito De Rossi dopo la vittoria?

"Ci sentiamo spesso e sono contento per lui, se lo merita. Conosciamo tutti l'uomo, ha quella voglia di fare bene e spaccare tutto che credo possa fare bene al Genoa".

Gattuso è l'uomo giusto per arrivare al Mondiale?

"Non lo so, a questo punto conta solo arrivarci. Speriamo di arrivare intanto alla finale e che Rino ci possa portare al Mondiale, un altro Mondiale senza Italia sarebbe un dramma".

Cosa è cambiato nel nostro calcio, perché non nascono più talenti?

"C'è tanta differenza rispetto al calcio nostro, c'erano tanti numeri 10 e campioni, adesso si pensa più al fisico che al talento, dispiace perché la gente vuole divertirsi".

Il miglior giocatore della scorsa stagione

"Io credo sia Svilar, anche se sono di parte. Penso abbia portato alla Roma tra i 10 e 15 punti. Ranieri e Conte? Due allenatori diversi, ma penso che il lavoro che ha fatto mister Ranieri sia eccezionale".