"Manco all'Olimpico da tre anni". Sensi risponde a Totti: "Giochi meno a padel e ci torni"

"Manco dall'Olimpico da tre anni, tornerò presto a vedere la Roma. Mi manca la gente". Così si era espresso Francesco Totti non più tardi di due settimane fa ai microfoni di Dazn. Una dichiarazione che viene riportato a Rosella Sensi, ex presidente del club giallorosso, che in un'intervista a Radio Radio gli risponde con una battuta:

“A Francesco suggerisco di giocare un po’ meno a padel, così ha tempo per tornare allo stadio. È una battuta, chiaramente. Io con i Friedkin sono tornata allo stadio, l’Olimpico di questi anni è uno spettacolo unico. Per quanto riguarda Daniele sono felice per lui, perché purtroppo è uscito male dall’esperienza di Roma che forse era troppo impegnativa per lui, sia professionalmente che emotivamente. Tra tanti era quello che aveva le caratteristiche adatte per diventare l’allenatore“.

Una considerazione su Gasperini: ha battuto le barriere della diffidenza?

“Per chi le avesse avute, credo proprio di si. Lui è un pragmatico, sa mettere bene la squadra in campo. Credo si sappia far coinvolgere nel modo giusto dall’ambiente di Roma che è fantastico quando le cose vanno bene, un po’ meno quando vanno male. Se lo si lascia lavorare e si sostiene la squadra anche quando le cose vanno male, credo che riuscirà a fare molto bene“.

Ci sono due giocatori della Roma, simbolo della Roma degli ultimi anni, che sono a scadenza di contratto: Dybala e Pellegrini. Cosa faresti fossi nella Roma?

“Non sono domande facili queste. Sono scelte complicate, sono giocatori che hanno dato tanto a questa squadra, e che forse possono ancora dare. La squadra, però, è formata da tanti giocatori…“.