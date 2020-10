27 ottobre 1963, Juventus-Torino finisce 3-1 ma che rissa tra i giocatori

vedi letture

Il 27 ottobre 1963 il derby tra Juventus e Torino finisce 3-1 per i bianconeri. Quel match allo Stadio Comunale è ricordato però soprattutto per la rissa che scoppiò nel finale. Uno dei numerosi screzi tra Sivori e il granata Ferrini diede il via ad una grande scozzottata in mezzo al campo che coinvolse quasi tutti i calciatori. Per la cronaca - in una partita che aveva visto ottimi interventi da parte dei portieri Anzolin e Vieri - la Juve vinse grazie ai gol di Nenè, Luis Del Sol e Sivori mentre per i granata segnò Hitchens. Calci, pugni, scontri a fine partita e lo staff arbitrale incapace di riportare la calma.