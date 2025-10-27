Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
27 ottobre 1999, Batistuta zittisce Wembley. La Fiorentina scrive la storia contro l'Arsenal

27 ottobre 1999, Batistuta zittisce Wembley. La Fiorentina scrive la storia contro l'Arsenal
© foto di Federico De Luca
Andrea Losapio
Oggi alle 00:00Accadde Oggi...
Andrea Losapio

Il 27 ottobre del 1999, a Wembley, l'Arsenal ospita la Fiorentina per il primo turno della Champions League. La squadra di Wenger è forte, fortissima, ma anche Francesco Toldo lo è. Nel frattempo l'ambiente fiorentino è caldo perché i risultati non sono quelli sperati, almeno rispetto all'anno precedente: tre sconfitte consecutive fra Roma, Parma e Piacenza. Sembra quindi un'ultima spiaggia per Giovanni Trapattoni: Batistuta e Chiesa sembrano girare a vuoto, mentre i Gunners fanno incetta di occasioni e sembrerebbe quasi solo una questione di tempo prima della capitolazione. Stesso copione nella ripresa quando Bergkamp colpisce il palo, mentre Winterburn si fa murare da Toldo.

Arriviamo a un quarto d'ora dalla fine, quando Batistuta ha uno dei pochi palloni della sua partita. Heinrich parte da centrocampo e la cede a Batigol che la tocca a seguire e, da posizione troppo defilata, spara un bolide che trafigge Seaman - forse non del tutto incolpevole - e spedisce all'incrocio dall'altra parte. È una rete fantastica, perché Bati zittisce tutto Wembley. Toldo metterà la ciliegina sulla torta parando a cinque minuti dalla fine su Kanu oramai convinto di segnare da pochi passi.

Arsenal-Fiorentina 0-1
Marcatori: Batistuta

Arsenal
Seaman; Dixon (74’ Suker), Keown, Adams, Winterburn; Overmars, Vieira, Parlour (57’ Ljungberg), Petit (60’ Vivas); Bergkamp, Kanu.
Allenatore: Wenger.

Fiorentina
Toldo; Pierini, Repka, Firicano; Di Livio, Rossitto, Cois (46’ Adani), Heinrich; Rui Costa; Chiesa, Batistuta.
Allenatore: Trapattoni

