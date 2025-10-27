27 ottobre 1999, Batistuta zittisce Wembley. La Fiorentina scrive la storia contro l'Arsenal

Il 27 ottobre del 1999, a Wembley, l'Arsenal ospita la Fiorentina per il primo turno della Champions League. La squadra di Wenger è forte, fortissima, ma anche Francesco Toldo lo è. Nel frattempo l'ambiente fiorentino è caldo perché i risultati non sono quelli sperati, almeno rispetto all'anno precedente: tre sconfitte consecutive fra Roma, Parma e Piacenza. Sembra quindi un'ultima spiaggia per Giovanni Trapattoni: Batistuta e Chiesa sembrano girare a vuoto, mentre i Gunners fanno incetta di occasioni e sembrerebbe quasi solo una questione di tempo prima della capitolazione. Stesso copione nella ripresa quando Bergkamp colpisce il palo, mentre Winterburn si fa murare da Toldo.

Arriviamo a un quarto d'ora dalla fine, quando Batistuta ha uno dei pochi palloni della sua partita. Heinrich parte da centrocampo e la cede a Batigol che la tocca a seguire e, da posizione troppo defilata, spara un bolide che trafigge Seaman - forse non del tutto incolpevole - e spedisce all'incrocio dall'altra parte. È una rete fantastica, perché Bati zittisce tutto Wembley. Toldo metterà la ciliegina sulla torta parando a cinque minuti dalla fine su Kanu oramai convinto di segnare da pochi passi.

Arsenal-Fiorentina 0-1

Marcatori: Batistuta

Arsenal

Seaman; Dixon (74’ Suker), Keown, Adams, Winterburn; Overmars, Vieira, Parlour (57’ Ljungberg), Petit (60’ Vivas); Bergkamp, Kanu.

Allenatore: Wenger.

Fiorentina

Toldo; Pierini, Repka, Firicano; Di Livio, Rossitto, Cois (46’ Adani), Heinrich; Rui Costa; Chiesa, Batistuta.

Allenatore: Trapattoni