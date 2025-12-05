Batistuta: "Bielsa mi disse che ero grasso. In Svizzera mi hanno messo due protesi alle gambe"

L’ex attaccante della Fiorentina, Gabriel Omar Batistuta, si è raccontato in una lunga intervista ai microfoni di Tyc Sports. Tra i tanti temi toccati, ha raccontato anche qualche retroscena sull'inizio della sua carriera:

"Mi piacevano tanto dei dolci sudamericani chiamati alfajores, ne mangiavo molti senza sensi di colpa. Arrivai al Newell’s un po’ sovrappeso, avevo 18 anni e pesavo 89 chili… Non piacevo a Bielsa, mi disse che ero grasso. Era vero… Mi misero a dieta. Ho sofferto la fame ma ho perso 4 chili che è il peso di tutta la mia carriera”.

Batistuta ha parlato anche del dolore alle gambe che l'ha tormentato per anni dopo il ritiro: "Va molto meglio, durante la pandemia mi sono operato in Svizzera e mi hanno messo una protesi per gamba. Ora sorrido, posso camminare e vivere normalmente. Questo mi ha salvato la vita: oggi mi diverto, gioco a padel anche se non dovrei, a golf…".