29 ottobre, il debutto di Gianluigi Buffon contro la Russia. Nel pantano della Dinamo

Il 29 ottobre del 1997, allo stadio Dinamo di Mosca, va in scena qualcosa di insolito per il nostro calcio. C'è l'andata dello spareggio per i Mondiali contro la Russia, una squadra più che discreta e che può contare su alcuni giocatori di livello come Kolyvanov e Kanchelskis, oppure Thikonov, Popov e Onopko. Oltre ad Alenichev, che sarà campione d'Europa con il Porto di José Mourinho - suo uno dei gol in finale - e che per qualche tempo sarà anche nella rosa della Roma di Franco Sensi.

L'Italia, allenata da Cesare Maldini, è arrivata dietro all'Inghilterra nel girone di qualificazione. Nonostante la vittoria storica a Wembley con gol di Zola. La squadra però è forte, fortissima: ci sono Nesta e Cannavaro, ma anche Maldini e Pessotto, Dino Baggio e Del Piero, Vieri, Ravanelli e Di Matteo. Sotto la nevicata di Mosca, però, è Gianluigi Buffon a prendersi la scena: entra al trentaduesimo al posto dell'infortunato di Gianluca Pagliuca e, nel pantano russo, tiene alta la bandiera. Uno a uno, con gol di Vieri e poi autorete di Fabio Cannavaro.

RUSSIA – ITALIA 1-1

Marcatori: 49 Vieri, 52 Aut.Cannavaro

RUSSIA

Ochinnikov, Radimov, Chugainov, Popov (80 Thikonov), Yanovskij, Kovtun, Onopko (42 Zvejba), Alenichev, Yuran, Kolyvanov, Kanchelskis (46 Khokhlov).

Allenatore: Ignatiev

ITALIA

Pagliuca (32 Buffon), Pessotto (54 Benarrivo), Nesta, Costacurta, Cannavaro, P. Maldini, D.Baggio, Albertini, Di Matteo, Ravanelli (60 Del Piero), Vieri

Allenatore: C. Maldini