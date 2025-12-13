TMW Juve a Tether? Risponde Buffon: "Non mi sembra che Elkann l'abbia mai messa in vendita"

A margine dell'intervento sul palco di Atreju, manifestazione politica promossa da Fratelli d'Italia, il capo delegazione della Nazionale italiana ed ex portiere della Juventus Gianluigi Buffon ha parlato ai cronisti presenti. Queste le parole raccolte da TMW sulle novità del mondo bianconero e non solo:

Sull'offerta di Tether per comprare la Juventus: "Non mi sembra di aver mai visto che John Elkann o la famiglia Agnelli abbiano messo la Juventus in vendita, e questa è la cosa principale. Quella della Juventus è una storia di 102 anni, una storia vincente, che anche nei momenti di difficoltà resta un punto di riferimento per i tifosi. Io credo che il tifoso della Juve soprattutto debba essere orgoglioso e debba riconoscere sempre il merito e sentirsi felice di essere riconoscibile attraverso la famiglia Agnelli e in questo caso John Elkann".

Sulla possibilità di vedere la Serie A in chiaro: "Sono valutazioni che non devo fare io e non posso fare io, ma sicuramente in questi ultimi anni si sta cercando di trovare i maggiori introiti, sondando tutte le aree possibili: magari potrebbe essere anche un'idea".