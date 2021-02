6 febbraio 1958, schianto aereo a Monaco. Sul volo il Manchester United

vedi letture

Il 6 febbraio del 1958 si consuma una delle tragedie più importanti della storia del calcio. Dopo una gara di Coppa dei Campioni giocata a Belgrado, la squadra del Manchester United che aveva passato il turno, fa uno scalo nell’aeroporto di Monaco di Baviera in Germania Ovest: le pessime condizioni della pista di decollo coperta di ghiaccio e un’avaria al motore dell’aereo causano l’incidente. Il velivolo dopo due tentativi cerca di prendere il volo finendo però con lo schiantarsi contro una recinzione dell’aeroporto tedesco. Perdono la vita 23 dei 44 passeggeri, tra cui molti componenti della squadra, alcuni membri dello staff del Manchester United e giornalisti. E’ quella una squadra forte e molto giovane, da qui anche per il nome del suo allenatore Matt Busby, il soprannome di Basby’s babies. Tra i sopravvissuti un certo Bobby certo Bobby Chartlon allora giovanissimo, che diventerà in seguito un’icona della squadra inglese. Un incidente che accomuna il Manchester United ad altre due squadre, la prima è il grande Torino con la tragedia di Superga del 1949 e più recentemente la squadra brasiliana del Chapecoense, che il 28 ottobre del 2016, mentre si appresta a giocare la finale di Coppa Sudamericana in Colombia rimane vittima del terribile schianto dell’aereo presso Medellín.