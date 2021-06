L'Italia vince ma soffre contro Haiti. E Zoff perde l'imbattibilità

Il 15 giugno 1974 l'Italia fa il suo esordio ai Mondiali organizzati in Germania Ovest. Gli azzurri si presentano alla rassegna iridata con i favori del pronostico, forti della medaglia d'argento a Messico 1970 e di un brillante biennio. Basti pensare che per tutto il 1973 la Nazionale ha mantenuto la porta inviolata. Inizia Germania '74 e all'Olympiastadion di Monaco arriva il modesto Haiti. Per Dino Zoff sembra un pomeriggio di relax ma non ha fatto i conti con Emmanuel Sanon: attaccante dotato di un'impressionante progressione, tanto che a inizio ripresa brucia sullo scatto Spinosi, dribbla Zoff in uscita e deposita in rete: finisce l'imbattibilità del portiere a 1142 minuti. Per fortuna degli azzurri il vantaggio caraibico durerà poco: Rivera, un'autorete di Auguste e Anastasi porteranno il risultato finale sul 3-1.