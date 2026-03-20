Marcos Rojo, comprato da Van Gaal grazie a un videogame. Al Racing non può usare il cognome

Il 2025 di Marcos Rojo è stato quantomeno movimentato. Dopo essere stato parte integrante dello spogliatoio del Boca Juniors, ad agosto è stato escluso in seguito a un litigio con lo staff tecnico. Questo qualche giorno dopo che Juan Sebastian Veron, tecnico dell'Estudiantes di La Plata, aveva parlato di un suo possibile ritorno in biancorosso. "Ho avuto una conversazione con Marcos - aveva confermato la Brunita - Gli ho detto: 'Non devi chiamarmi per chiedermi perdono. Di cosa dovrei perdonarti? Sei adulto, sai esattamente cosa fai e cosa non fai, le decisioni che prendi'. Ha fatto sapere di voler tornare. Molte cose devono succedere nel frattempo, non so se una di queste debba essere una richiesta di scuse, dovrà chiarirsi con i tifosi".

Un chiarimento che probabilmente non c'è stato, visto che dopo la risoluzione contrattuale ha firmato con il Racing Club, con presidente Diego Milito. Non ha potuto utilizzare il suo cognome perché "Rojo" è il soprannome dell'Independiente, club rivale dei biancorossi nella città di Avellaneda.

Nelle scorse settimane è stato Paul Scholes, leggenda del Manchester United, a raccontare un prezioso aneddoto sul difensore argentino e della sua esperienza proprio con i Red Devils. "A quanto pare, Louis van Gaal acquistò un giocatore che conobbe perché suo nipote ci giocava a FIFA e glielo raccomandò: Marcos Rojo, dall'Argentina". Oggi Marcos Rojo compie 36 anni.