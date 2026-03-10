Rojo allo United, storia assurda: "Van Gaal lo acquistò perché suo nipote ci giocava a FIFA"

Oltre ad aver giocato con due club illustri del club argentino come Boca Juniors e Racing, prendendo parte a due Mondiali, nella carriera di Marcos Rojo spicca anche il suo trasferimento al Manchester United. L'attuale difensore del club di Avellaneda, oggi 25enne, arrivò a Old Trafford su richiesta curiosa dell'allora allenatore Louis van Gaal.

Lo ha rivelato proprio Paul Scholes, leggenda e colonna storica dei Red Devils: nell'agosto 2014 è arrivato il via libera dall'esperto tecnico olandese solamente in seguito all'approvazione di una persona speciale della sua famiglia. "A quanto pare, Louis van Gaal acquistò un giocatore che conobbe perché suo nipote ci giocava a FIFA e glielo raccomandò: Marcos Rojo, dall'Argentina", ha rivelato l'ex centrocampista nel podcast 'The Good, The Bad & The Football'.

Dunque, Marcos Rojo vestì la maglia del Manchester United grazie al nipote di Van Gaal, solito selezionarlo nel celeberrimo videogame per console. Aneddoto a dir poco particolare e inconsueto considerando il modus operandi classico di società di Premier League, con analisi esaustive prima di ogni acquisto. Il giocatore argentino però, arrivato a Old Trafford, non era un mister nessuno perché aveva disputato una Coppa del Mondo di alto livello ed era un punto fermo dello Sporting Lisbona allora. Con la maglia dei Red Devils ha racimolato 122 presenze, con 2 gol e 4 assist, oltre a tre trofei (FA Cup, Carabao Cup ed Europa League) riposti in bacheca prima dell'addio nel 2020.