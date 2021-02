14 gol complessivi tra Rangers e Anversa. Vercauteren: "Sul 2-1 non ero neanche in panchina!"

vedi letture

Frank Vercauteren, allenatore di Anversa, ha parlato a Sporza dopo l'estromissione dall'Europa League: "I Rangers sono un'ottima squadra in certe posizioni, ma in altri eravamo alla pari o forse meglio. È una squadra che si può battere e, a metà gara, ci credevamo ancora. Ma c'è differenza tra dirlo e farlo. Non ero neanche in panchina quando è arrivato il loro secondo gol".