Abraham show nella Roma con 17 reti. Solo 4 (o 5?) hanno fatto meglio all'esordio

vedi letture

Ha già segnato più di Pruzzo e Dzeko, di Balbo e Voeller, di Guaita e Prati. Anche più di Salah, che ha staccato con la doppietta a Empoli: l’egiziano aveva firmato 15 gol nella prima stagione romanista (2015-16), Abraham è già a quota 17. Solo 4 giocatori, o forse 5 - riporta il dato del Corriere di Roma - hanno segnato più dell’inglese all’esordio in giallorosso: Volk ne fece 24 in Divisione Nazionale nel 1928-29, Montella 21 fra campionato e coppe nel 1999-2000, anche Batistuta arrivò a 21 nella stagione successiva, quella dello scudetto, e Lojacono ne realizzò 19 nel 1960-61. Poi c’è un dubbio su Michelini, che ai 16 gol del campionato 1937-38 ne sommò uno in Coppa Italia al Napoli e forse un altro al Pontedera (per Corriere della Sera e Gazzetta sì, altri giornali lo diedero a Mascheroni). Gli stessi 17 gol di Abraham li segnarono Manfredini, Borriello e la scorsa stagione Borja Mayoral. Ma siamo appena a gennaio: l’attaccante londinese ha tutto il tempo di stabilire questo record, superando dopo più di novant’anni Volk, nella storia della Roma.