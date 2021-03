Albertini: "Il Milan non deve arrendersi. Scudetto possibile: l'Inter può sbagliare"

vedi letture

L'ex centrocampista del Milan, Demetrio Albertini, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport parlando della formazione di Stefano Pioli: "I rossoneri non devono arrendersi per lo scudetto, l'Inter può sbagliare e il Milan non è in crisi: contro il Manchester United ho visto una grande gara. Le big nascono nelle difficoltà. Penso che in Europa League la qualificazione sia alla portata. Tonali deve essere meno timido, Kessie, Calabria e Calhanoglu si sono valorizzati al massimo".