Ammenda di 5mila euro al Torino: "Espressioni irriguardose di un collaboratore all'arbitro"

Non solo i giocatori squalificati. Dal referto del Giudice Sportivo si apprende anche dell'ammenda comminata al Torino, reduce dal pareggio col Verona. Le motivazioni: "Per responsabilità oggettiva: per non aver impedito, durante l'intervallo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, ad un proprio collaboratore non identificato di rivolgere al Direttore di gara espressioni irriguardose", si legge nel comunicato.