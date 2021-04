Atalanta senza Pessina. E in attesa dell'Asl, Gasperini pensa alle alternative per Firenze

La positività di Pessina costringerà Gian Piero Gasperini a fare a meno di lui certamente per la trasferta di Firenze, i passi successivi saranno scanditi dalle indicazioni della ASL di competenza: il giocatore sarà costantemente monitorato e non resta che attendere la sua negativizzazione per poterlo rivedere tra i convocati. Dopo la gara con la Fiorentina di domenica - sottolinea Tuttosport - l'Atalanta è attesa dalla doppia sfida con Juventus (18 aprile) e Roma (22 aprile), scontri diretti fondamentali per la rincorsa di un posto nella prossima Champions League.

Le alternative - Rosa alla mano, le alternative per il tecnico di Grugliasco non mancano. Ragazzi come Pasalic, Malinovskyi e Miranchuk possono senza dubbio giocare nel ruolo di trequartista senza dimenticare Muriel e Ilicic, due grandi certezze insieme a Zapata sia con il 3-4-3 sia con il 3-4-1-2, ma anche con il nuovo 4-2-3-1 visto contro Verona e Udinese.