Baby George a Italia-Inghilterra vestito come il papà: avrebbe voluto la casacca della Nazionale

Un curioso aneddoto emerge circa la finale di Euro2020 Italia-Inghilterra, vinta - come noto - dagli azzurri: e riguarda la famiglia reale inglese.

Come riferisce l'edizione on line di Vanity Fair, l'ex campionessa di tennis Marion Bartoli ha riferito che il principino George voleva assistere alla partita con la maglia dell'Inghilterra, ma la madre Kate Middleton non ha gradito l'idea, vestendo il bambino come il padre, il principe William; che aveva invece dato assenso per l'inedita mise del figlioletto.