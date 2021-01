Balzaretti: "Chiesa è il giocatore più verticale che ha la Juventus"

vedi letture

Federico Balzaretti, talent di DAZN, ha parlato della partita di Federico Chiesa, uno dei migliori durante Juventus-Udinese. “È cambiata la sua posizione in campo, è il giocatore più verticale della Juventus, per corsa e per strappi. Nel secondo tempo è partito più centrale, chiudendo bene con il sinistro. Anche sull’assist di Ramsey ha fatto il movimento per venire dentro il campo”.