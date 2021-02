Cassano e l'Inter: "Conte vince con Eriksen e Perisic. Marotta sul danese ha detto una follia"

vedi letture

Ospite, come di consueto di BoboTv su Twitch Antonio Cassano ha commentato la vittoria dell’Inter nel derby di Milano: "L'Inter ha fatto una buonissima partita, il primo tempo l'ho visto più o meno equilibrato. Nella ripresa ci sono stati 4' dove Handanovic ha fatto tre miracoli, sul 2-0 è finita. Io sono stato il primo a disintegrare Conte, poi bisogna dargli il merito che ha preso Vidal, che è stato un campione per me, e l'ha messo fuori: ora vince con Eriksen titolare. Il danese sta dando tanta qualità, poi ora gioca Perisic da quinto. Antonio ha creato una macchina perfetta, tutti remano dalla stessa parte. La follia l'ha detta Marotta, quando disse che Eriksen non faceva parte del progetto. Ci rendiamo conto?".