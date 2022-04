Castrovilli ko, il report della Fiorentina non lascia scampo: potrebbe stare fermo fino a Natale

Gaetano Castrovilli deve fare i conti con un gravissimo infortunio che lo terrà lontano dai campi di gioco per molto tempo: lesione del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale mediale e del menisco esterno del ginocchio sinistro. Fatale la lussazione contro durante Fiorentina-Venezia (ricomposta già a bordo campo) che tuttavia - e questa è l’unica nota positiva - non ha lesionato anche il crociato posteriore, un’eventualità che avrebbe portato a uno stop ancora più pesante. Quando rientrerà in campo? Tra almeno sei mesi - riporta La Nazione - se non otto. A seconda, cioè, di come risponderà il suo fisico dopo l’operazione ricostruttiva alla quale si sottoporrà nei prossimi giorni (probabilmente a Roma, a Villa Stuart).