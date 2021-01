Crotone subito in campo dopo il poker al Benevento: Benali e Marrone gradualmente in gruppo

Allenamento mattutino al centro sportivo per il Crotone che, dopo aver rifilato un poker ieri al Benevento, è tornato subito al lavoro. Sabato gli squali saranno di scena all’Artemio Franchi contro la Fiorentina: seduta di scarico per chi è sceso in campo contro i giallorossi, normale sessione di lavoro per il resto della squadra. Benali e Marrone hanno iniziato a lavorare gradualmente con i compagni e le loro condizioni saranno monitorate quotidianamente dallo staff sanitario rossoblù. Per domani - conclude la nota ufficiale del club - è in programma una seduta mattutina, sempre all’Antico Borgo.