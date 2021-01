Daino: "Al Bologna manca una punta centrale. Milan meritatamente in testa"

Daniele Daino, ex difensore di Milan e Bologna, ha parlato a Radio Sportiva di alcuni temi riguardanti i rossoneri e rossoblù: "Milan? Il ritorno di Ibrahimovic è essenziale e darà energia alla squadra. I rossoneri sono usciti a testa alta dalla gara con la Juventus, nonostante la sconfitta ci sono tanti aspetti positivi. Per quello che ha fatto vedere è meritatamente in testa, con la squadra al completo può restare al vertice fino alla fine.

Bologna? Mihajlovic ha avuto tante defezioni e questo sta incidendo in negativo. Poi mancano una punta centrale, sia per far rifiatare Palacio sia perché manca un vero terminale, sia un centrale difensivo esperto per dare tranquillità al reparto. L'obiettivo deve essere raggiungere quota 40 punti il prima possibile e poi vedere cosa succede".

Giampaolo? Alcuni allenatori hanno bisogno di tempo per riuscire a incidere, nella sua esperienza al Milan però dimostro di essere in grande confusione. Pioli, invece, ha messo i giocatori nel ruolo naturale per farli esprimere al meglio, poi con l'arrivo di Ibrahimovic si è creato un ambiente favorevole.