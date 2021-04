È nata la Superlega! Bucchioni: "La UEFA arriva in ritardo, non è più tempo di campanili"

“Per la SuperLega il dado è tratto, UEFA in ritardo”. Sulle colonne de Il Tirreno, Enzo Bucchioni commenta così la nascita della Super League: “Come finirà non lo so, posso ipotizzare che se parte una valanga del genere sarà dura fermarla. Si profila una guerra di denari, aspettando qualcuno capace di inventarsi un altro monologo simile a quello di Menenio Agrippa. Per metterla sul pesante posso aggiungere che comunque il dado è tratto.

È ormai evidente da anni che i tifosi, soprattutto i giovani, si appassionino al grande calcio, ai grandi club. Da sabato sera si guarda solo il gol di Messi. Da dieci giorni si discute di Psg-Bayern, non è più tempo di campanili. O almeno, quello resterà il calcio del cuore e della passione, questo è il business e lo spettacolo. Se negli anni l’Uefa avesse capito e si fosse dimostrata aperta alle sollecitazioni, avrebbe evitato lo strappo. Ora mi sembra tardi, ma ne vedremo delle belle e delle brutte. Chi conosce l’Nba aspetta a gloria un vero campionato d’Europa, spiegatelo a Ceferin”.