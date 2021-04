È nata la Superlega! Il sondaggista Pagnoncelli: "Errori di gestione non si riparano così"

Nando Pagnoncelli, presidente dell'Ipsos, il più importante istituto di ricerca e sondaggi italiano, ha parlato della nascita della Superlega in un'intervista rilasciata a La Stampa: "È stata una scelta traumatica quella dei dodici club fondatori. È un punto di non ritorno. Mi chiedo se sarà ancora calcio. Non escludo che possa esserci non dico una sollevazione popolare, ma un'indignazione decisiva da parte di chi ha a cuore le piccole società capaci di grandi imprese. La Superlega non annulla gli errori di gestione. Non posso immaginare un gruppo di società che agisce come il Marchese del Grillo, dopo aver dimostrato in alcuni casi incapacità gestionale e accumulando passivi spaventosi. La rottura sembra insanabile ma auspico una soluzione di compromesso".